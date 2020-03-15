Суровому русскому – нордический дизайн

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15 марта 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Интерьер в скандинавском стиле, фото: соцсети

Удобство, лаконичность и функциональность. Три кита, на котором стоит один из популярных в России стилей интерьера – скандинавский.

Он продиктован опытом наших северных соседей, которые в борьбе с агрессивным климатом и средой, где очень мало солнца и нет возможности проводить много времени на природе, в своих домах создали некую противоположность естественной среде обитания. Светлый дизайн, акцент на фактуре используемых материалов, комфорт и уют. Россиян привлекает эта лёгкость и естественность, простота, которая выгодно контрастирует с бешеным ритмом жизни в мегаполисе.

Скандинавский стиль – это про образ жизни, про отношение к повседневности, про отказ от хлама, про получение удовольствия от самых простых вещей. На первое место встает не декор, а эргономика, а главным становится принцип: «вещи ради жизни, а не жизнь ради вещей».

В основе скандинавского стиля стоит датская философия хюгге. Она основывается на правилах создания максимального уюта и комфорта в жизни. Что касается интерьера, то тут каждая деталь в доме должна быть продумала до мелочей и поддерживать атмосферу умиротворения и спокойствия. Постепенно к этой философии присоединились шведы со своей более рациональной концепцией. Они привнесли в хюгге умение сохранять равновесие, избегать перегруженности лишними деталями и жить в гармонии с окружающей средой.

Дом для людей, предпочитающих скандинавский стиль – это одновременно уютный уголок и рабочее пространство, которое должно функционировать и помогать реализовывать себя в работе.

В скандинавском стиле используются десятки оттенков белого, светло-серого, бежевого или пастельные светлые тона в сочетании пусть и не с яркими, но цветными акцентными деталями из натуральных материалов (как правило, дерево, камень, керамика, мех, хлопок). При организации пространства нужно соблюдать баланс: наполнить его всем, что необходимо для комфорта, но при этом избегать перегруженности. Мебель должна быть функциональной и лаконичной. Также не стоит забывать и о растениях в интерьере, который продиктован любовью к природе. Запомните: роскошь и пышность – абсолютно точно не про скандинавский стиль.

Важную роль играют детали декора. Вспомните, когда вы приходите в магазин IKEA, сколько там мелочей, которые помогут практично и красиво дополнить дизайн интерьера. Скандинавский стиль заимствует приемы оформления у минимализма, но не делает на этом основной акцент. Крючки, вазы, необычные светильники, лампы, мягкие подушки, статуэтки – все это формирует оконченную картинку.