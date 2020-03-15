Противовирусная магия. Рекомендации по борьбе с шарлатанством

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15 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

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С распространением угрозы от Covid-19 возникло множество людей, которые решили на этом хорошенько нажиться. Наверное, многие уже слышали про ситуацию с аптеками. Люди в панике скупали маски за любые деньги, даже самые баснословные, а некоторые даже покупали фальшивые лекарства от коронавируса.

Нечестных бизнесменов, к великому сожалению, слишком много в мире. То же самое стоит сказать и про тех, кто называет себя магами и колдунами. Вот этих шарлатанов стоит обходить стороной и никогда их не слушать. Ведь эти люди озабочены лишь одним собственным благосостоянием, и любая паника и неприятность для них – способ лёгкого заработка.

Стоит предупредить, что в последнее время в интернете появилось немало людей, говорящих о своих «безграничных» возможностях. По их словам, они вполне способны защитить от надвигающейся пандемии с помощью каких-то неведомых заклятий. Как правило, эти личности были известны и раньше, только занимались они уже не «исцелением» от вирусов, а снятиями порчи и «очищениями» родов. Настоятельный совет – никогда не поддаваться на слова этих шарлатанов и преступников. Главная сила этих людей – негативное психологическое воздействие. В редких случаях они даже используют гипноз. Но все эти ловушки вполне можно обойти.

Если даже кто и озабочен ситуацией с коронавирусом, не стоит пускать в себя страх и смятение. Как говорил Фрэнсис Бэкон, «Нет ничего страшнее самого страха». Естественно, все эти «маги и колдуны» ни в какую не способны защитить от вредоносных бактерий. Как бы они ни утверждали, про «чистку» ДНК и даже про работу с нейронами мозга, всё равно они – не более, чем обычные бандиты, жаждущие наживы. Деньги за свою «работу» они берут просто колоссальные. Их клиенты – обычные наивные люди с финансовым достатком и слабовольные паникёры, очень опасающиеся за своё здоровье. Паника – это лучшее средство заработка для преступников. Помните это, и делайте выводы.