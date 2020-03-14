Латвийский публицист: Браво, Италия! До слез

Мир «поглотил» коронавирус. Каждая страна, каждый человек переживает это бедствие как может, как умеет. Латвийский публицист Юлия Александрова видит ситуацию так…
«Почему Латвия не Италия и даже не Сингапур? Смотрю с утра ролики вчерашнего флешмоба в Италии и плачу. Люди, запертые в квартирах из-за коронавируса вышли на балконы и поют песни, чтобы поднять настроение и поддержать друг друга. У кого есть музыкальные инструменты – играют. Играют на гитарах и скрипках. У кого нет – стучат по кастрюлям. Поют песни Челентано и гимн своей страны. Плачу не от умиления. Точнее, не только от него. Плачу от обиды за нас убогих. Сможем ли мы все вместе петь наш гимн? Латыши – да! Русские, «вши, тараканы и оккупанты», не заслуживают даже в момент распространения смертельного вируса, информации на русском языке – сомневаюсь. Итальянцы – единый народ. Мы – нет.
Сегодня в Италии новый флешмоб: люди выйдут на балконы и будут аплодировать своим врачам, которые мужественно сражаются с коронавирусом, и уже три недели живут в больницах, не возвращаясь в свои семьи, чтобы не заразить близких.
А про Сингапур знаете? Правительство Сингапура отдало свои зарплаты врачам, понимая, какая нагрузка и ответственность сейчас лежит на них.
Смогут ли наши министры и депутаты поступить также? Сомневаюсь. У наших министров не хватает даже такта и ума ввести мораторий на плохие новости. Вчера глава Минздрава сообщила, что с 1 апреля в Латвии будут компенсировать только более дешевые лекарства, за дорогие придется платить полную стоимость.
Сообщить эту новость в первый день введения ЧС! Когда народ обделался и скупил всю туалетную бумагу! Садизм какой-то!
А министр образования Шуплинска! Объявляя о введении дистанционного обучения, пригрозила, что если дети два дня не будут выполнять домашнее задание, то об этом будет сообщено в социальные службы. И что? Родительские права отбирать будут?
Ну, мы привыкли к тому, что у нас нововведения сопровождаются карательными методами. А ничего, что у многих семей нет стационарных компьютеров? Но если министр требует, то она знает! Ждем ее вебинаров по латышскому языку. А также всех начальников департаментов и государственных служб по контролю за качеством образования. Ведь если люди добрались до таких должностей, то они должны уметь делать то, что требуют от своих подчиненных.
И, пожалуйста! Пригласите в свои учреждения специалиста, который прочтет вам лекцию по «эмоциональному интеллекту». Посмотрите в толковом словаре значение слов – МИЛОСЕРДИЕ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ГУМАННОСТЬ.
Спасибо».