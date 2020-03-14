Латвийский публицист: Браво, Италия! До слез

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В Италии люди на балконах играют на музыкальных инструментах, поют гимн своей страны, youtube.com

Мир «поглотил» коронавирус. Каждая страна, каждый человек переживает это бедствие как может, как умеет. Латвийский публицист Юлия Александрова видит ситуацию так…

«Почему Латвия не Италия и даже не Сингапур? Смотрю с утра ролики вчерашнего флешмоба в Италии и плачу. Люди, запертые в квартирах из-за коронавируса вышли на балконы и поют песни, чтобы поднять настроение и поддержать друг друга. У кого есть музыкальные инструменты – играют. Играют на гитарах и скрипках. У кого нет – стучат по кастрюлям. Поют песни Челентано и гимн своей страны. Плачу не от умиления. Точнее, не только от него. Плачу от обиды за нас убогих. Сможем ли мы все вместе петь наш гимн? Латыши – да! Русские, «вши, тараканы и оккупанты», не заслуживают даже в момент распространения смертельного вируса, информации на русском языке – сомневаюсь. Итальянцы – единый народ. Мы – нет.

Сегодня в Италии новый флешмоб: люди выйдут на балконы и будут аплодировать своим врачам, которые мужественно сражаются с коронавирусом, и уже три недели живут в больницах, не возвращаясь в свои семьи, чтобы не заразить близких.

А про Сингапур знаете? Правительство Сингапура отдало свои зарплаты врачам, понимая, какая нагрузка и ответственность сейчас лежит на них.

Смогут ли наши министры и депутаты поступить также? Сомневаюсь. У наших министров не хватает даже такта и ума ввести мораторий на плохие новости. Вчера глава Минздрава сообщила, что с 1 апреля в Латвии будут компенсировать только более дешевые лекарства, за дорогие придется платить полную стоимость.

Сообщить эту новость в первый день введения ЧС! Когда народ обделался и скупил всю туалетную бумагу! Садизм какой-то!

А министр образования Шуплинска! Объявляя о введении дистанционного обучения, пригрозила, что если дети два дня не будут выполнять домашнее задание, то об этом будет сообщено в социальные службы. И что? Родительские права отбирать будут?

Ну, мы привыкли к тому, что у нас нововведения сопровождаются карательными методами. А ничего, что у многих семей нет стационарных компьютеров? Но если министр требует, то она знает! Ждем ее вебинаров по латышскому языку. А также всех начальников департаментов и государственных служб по контролю за качеством образования. Ведь если люди добрались до таких должностей, то они должны уметь делать то, что требуют от своих подчиненных.

И, пожалуйста! Пригласите в свои учреждения специалиста, который прочтет вам лекцию по «эмоциональному интеллекту». Посмотрите в толковом словаре значение слов – МИЛОСЕРДИЕ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ГУМАННОСТЬ.

Спасибо».