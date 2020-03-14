Латвия закроет границы?

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш срочно созывает очередное кризисное заседание в связи с коронавирусом. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в социальных сетях.

«Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созывает в 15:00 сегодня, 14 марта, внеочередное заседание Кабинета министров. Правительство примет дополнительные решения для ограничения пандемии», - написал дипломат.

Что будет происходить на этом заседании?

«Аргументы Недели» обратились за информацией к неофициальному источнику в Латвии.

«Думаю, что речь пойдет о новых ограничениях на границы. Например, Литва уже возобновила контроль на внутренних границах ЕС. Иностранным гражданам сложно будет пересекать границу Литвы. Кроме тех, у которых есть разрешение на работу. Думаю, что на кризисном заседании Кабинета министров будет решаться вопрос о международных пассажирских перевозках автобусами и железнодорожным транспортом. Правительство должно принять решение о разрешении латвийцам и иностранным гражданам, которые проживают в Латвии, вернуться через пограничные пункты в портах, аэропортах, железных дорогах. Ничего необычного. Такое решение приняла и Россия».