Случай из жизни: хождение за туалетной бумагой в рижский магазин

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14 марта 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В магазинах Латвии полки забиты товаром, фото автора

Меня коснулась «правда жизни». Так утверждает моя коллега – приятельница Лариса Левитас, которой я жалуюсь уже минут сорок на свою «жизнь», поход в магазин и «бабку-поганку», которая отходила меня туалетной бумагой. В общественном месте!

В Латвии введено чрезвычайное положение! Коронавирус, однако. Когда мне говорили, что в магазинах, простите, «бум» на гречку и туалетную бумагу, я просто пожимала плечами и не верила! Какие пустые полки? С продуктами питания у нас все «ОК»! С продуктами может и все «ОК», скажу я вам, а вот я уж точно «пострадала» от коронавируса!

Проснулась я в прекрасном настроении: мороз и солнце; день чудесный! Побродила по дому и решила, что пора съесть очередную порцию травы – пост на дворе! Гляжу, а чего-то не хватает! Моих любимых «веселеньких» салфеток. Ну, думаю, раз такое дело, то надо и в магазин сходить. Прикуплю и салфеток, и туалетную бумагу, которая заканчивается.

В благодушном настроении я прибыла в магазин. Салфетки присутствуют в наличии, а вот с туалетной бумагой не все так гладко: на полке сиротливо стоит одна упаковка. Мне же хватит, подумала я! Я спокойненько протянула свою ручонку к «заветному» товару, но тут же моментально по ней и получила! По ручонке! Не успев, простите, очухаться, я получаю удар в спину! Да что же такое! Встав в позу «война» и решив дать «ответ»… заметила даму преклонных лет! Она, кстати, тоже стояла в похожей позе. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом мадам прошипела: «Уйди с дороги! Молода «ещо» тянуться за бумагой. Мне нужна!» Если честно, то я обомлела: мне в огород ходить, под березу? Я понимаю, что листья – экологически чистый «продукт», но я же девушка приличная! Гадить на своей территории… Эту мысль я решила «донести» до мадам преклонного возраста. У меня не получилось! На любое мое возражение – пинок! Реальный. Минут десять дама «гоняла» меня по магазину со словами: «В другом месте купишь!» Закончилось тем, что к нам подошел охранник. Пока мы объяснялись с ним, то мой взгляд упал на полку с туалетной бумагой! Радости моей не было предела: упаковка исчезла! Ее купили. Благодушное настроение ко мне вернулось моментально! На радостях я показала даме язык… За что и была «жестока наказана»! Бабка-поганка вцепилась в карман моей шубы и вырвала его! Я позорно «вытекла» из магазина.

Почему у людей такая паника? Что происходит?

По всей Латвии вступают в силу меры по ограничению распространению вируса, которые будут действовать до 14 апреля. С пятницы (13 марта) отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Министр МВД Латвии Сандис Гиргенс выдвигает идею о введении ограничений на число покупателей в магазинах. При этом глава МВД призвал латвийцев «не впадать в панику» из-за его идеи.

«Это предложение выдвинуто с целью мер безопасности, чтобы уменьшить распространение вируса!»,- заявил г-н Гиргенс.

Лично у меня такое впечатление, что определенный «сорт людей» просто не понимает, что происходит! Загружая тележки гречкой и туалетной бумагой, они просто поддаются «тупому» инстинкту и сеют панику! Я стала понимать, что происходило, например, в Москве 15, 16, 17 октября 1941 года. Это время вошло в историю, как «московская паника». Но обстановку тогда накаляли и диверсанты. А что происходит сейчас? Кто из нас диверсант? Возможно, отсутствие элементарного образования, уважения и знаний толкают людей на такие поступки. Где-то и кто-то сказал…. Пошло-поехало!

Мне реально стыдно за людей! Стыдно, что я человек, который решил сходить просто в магазин. Стыдно, господа!

P.S. Я купила туалетную бумагу и веселенькие салфетки! В другом магазине, где нет толпы и полки забиты товаром!