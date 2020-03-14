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Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
m24.ru

Коллектив московского роддома №8 предлагает оборудовать стационар для тяжелых больным коронавирусом, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного Депздрава.

«В адрес департамента здравоохранения Москвы поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса ГКБ имени Демихова с предложением, учитывая сегодняшнюю сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, перепрофилировать корпус. Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония», - говорится в сообщении.

Так, главный врач учреждения направил соответствующее письмо на имя руководителя департамента Алексея Хрипуна, в котором говорится, что коллектив не мог остаться в стороне в условиях складывающейся неблагоприятной ситуации.

К тому же, отдельно стоящее здание роддома №8 отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи всем пациентам без угрозы распространения вирусных инфекций. Кроме того, штат медицинского персонала будет усилен специалистами пульмонологами и терапевтами.

«Это вынужденная, временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется. Департамент здравоохранения подчеркивает, всем роженицам, находящимся до этого в родильном доме №8, оказана высококвалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Большинство пациенток были выписаны, остальные женщины переведены в ближайшие роддома в соответствии с их пожеланиями и выбором. Все они находятся под личным контролем главного акушера-гинеколога Москвы Антона Оленева», - отметили в пресс-службе.

Также в департаменте пояснили, что до этого момента в роддоме оставались свободными более 40% акушерских коек. «Подчеркиваем, что все пациентки получат высококвалифицированную медицинскую помощь, консультацию или пройдут обследование на базе лучших акушерских стационаров Москвы. Москва стала одним из первых регионов, который перешел в режим повышенной готовности, предпринимаются беспрецедентные для всей мировой практики меры по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции», - резюмировали в пресс-службе.

ГБ
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