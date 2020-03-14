Прогресс питает деревня

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Павел САВВИН ]

Умирающая русская деревня, фото соцсети

«Люди приходили ко мне за помощью и советом каждый день почти шестьдесят лет. И все спрашивали меня только о своём личном. Никто ни разу не спросил о судьбе человечества. Люди мелки, раз им не нужно знать это» - Ванга.

Провидица заметила отсутствие у обращавшихся к ней людей интереса к внешнему миру – это проявление низкого уровня их духовности.

Под духовностью понимается устремлённость к высшей реальности, связь с ней, развитие чувства единства со всем Миром, это признак зрелости человека, вышедшего за пределы своих узких интересов и преходящих ценностей, и она проявляется только в отношениях человека с окружающим его внешним миром (развитие чувства единства со всем Миром).

Обычный человек воспринимает реальность как пространство, наполненное различными обособленными объектами, вещами и организмами, не догадываясь об их единстве и взаимозависимости за пределами бытового уровня.

А уровень Мира – это ещё Бог, Природа, человечество, Земля, Космос с его Высшим Разумом и многое другое.

Ощущение единства с этим Миром и есть духовность

Для человека, озабоченного созданием среды обитания для тела (жилище, пища, одежда), и только, внешний мир ограничен рамками повседневности, удовлетворением телесных материальных потребностей или обогащением.

Если человек осознаёт свою духовную сущность, границы проникновения во внешний мир расширяются соразмерно с его духовными интересами.

Лев Толстой ещё в 1913 г. писал, что по представлениям всех мировых религий человек может жить для тела или для духа. Живи человек для тела – и жизнь – горе, потому что тело страдает, болеет, умирает. Живи для души – и жизнь – благо, потому что для души нет ни страданий, ни болезней, ни смерти. И потому для того, чтобы жизнь человека была не горем, а благом, человеку нужно научиться жить не для тела, а для духа.

У людей отношения с внешним миром складываются индивидуально в зависимости от воспитания, уровня образования, менталитета, от условий быта и находятся на разных уровнях. Всё влияет на качество, глубину и степень совершенства этих отношений. Чем шире человек видит внешний мир, чем больший у него кругозор, тем он совершеннее, и мелки люди становятся, если их кругозор ограничен удовлетворением потребностей тела, если они живут только для тела, а не для духа.

Это становится проблемой нынешнего общества, озабоченного непомерным обогащением, вещизмом. Ведь эволюция человека – это вовсе не покорение природы или создание новых технических средств, не обогащение, а прежде всего это путь расширения сознания, путь от жизни для тела, к жизни для духа.

В потребительском угаре люди всё более отдаляются от своей духовной сущности, деградируют. Особенно это проявляется в условиях каменных джунглей запылённых, загазованных, укутанных в асфальт мегаполисов, где жизнь вдали от природы, в человеческой скученности ограничена буквально борьбой за благополучие тела, его выживание.

Больше условий для проявления духовности вдали от городов, в малых поселениях – деревнях, сёлах. Там жизнь у людей складывается в повседневном общении с живой природой, в гармонии с окружающим миром. В наблюдении за природным миром люди познают его первозданную мудрость, учатся у него жизни. Уже сотни миллионов лет на Земле существует жизнь как единство растительного и животного мира. Пятьсот тысяч видов растений и один миллион видов животных расселились по планете, занимают свои экологические ниши, приспосабливаясь друг к другу, обеспечивают устойчивое равновесное естественное самовоспроизведение жизни на Земле. Всё сбалансировано, отлажено.

Конфликтующему со всем миромчеловеку, есть чему поучиться у природы. Недаром великие святые уходили от человеческой суеты в скиты, в единение с природой. Только в условиях деревенского быта сохранялись большие семьи, в которых есть место и старикам, и детям, и внукам, которые росли под приглядом бабушек и дедушек, и старики не были брошены. Пушкинский гений тоже пестовался Ариной Родионовной.

Родом из деревни оказываются многие известные великие деятели науки, культуры, маршалы, полководцы. Деревня питает прогресс, цивилизацию. В деревнях вдали от современных погрязших в коммерции средств информации сохраняется вековая мудрость, глас народа.

В нынешней общественной системе в стране нет места деревне. На сегодня обезлюдевшими являются более 17 тысяч деревень, в некоторых областях их доля достигает 20%. На нужды села в России выделяется в 20 раз меньше средств, чем это было в советское время. В сельских населённых пунктах закрыты десятки тысяч школ, дошкольных учреждений, больниц. Зарплата сельских труженников в 2 раза меньше, чем в среднем по промышленности.

Деревни покидают до 200 тысяч человек ежегодно (по данным ВШЭ).

Брошенная государством деревня разрушается. Это катастрофа для общества и государства. Потерять деревню – значит потерять связь с естеством природы, потерять источник прогресса.

Нынешние поколения людей, лишённые внимания дедушек и бабушек, заметно сдают в уровне развития, всё дальше отходят от человеческой духовной сущности. Люди становятся всё более мелкими, всё более податливыми на чуждые народу ценности, навязываемые нам Западом, который, в силу своей зацикленности на обогащении, по уровню деградации намного опережает Россию. Правящая в стране элита туда же опускает и наш народ.

Надежды на фермерские хозяйства не оправдываются. Цель у фермера -- получение прибыли, развитием инфраструктуры села он не занимается. В этом заинтересованы только сохранившиеся приспособленные к рыночным условиям колхозы, которые и ныне дают 85% всей сельскохозяйственной продукции.

Коллективные хозяйства эффективнее фермеров, и государству их надо так же, как фермерские, субсидировать и поддерживать для сохранения деревни.

Вообще, возрождение умирающей русской деревни – это государственная проблема не одного поколения, но без её решения стране не выжить.