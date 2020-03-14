За что священнослужителей отлучают от Церкви

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14 марта 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Филарет, фото: соцсети

Вера для людей во все времена была необходимой и священной, церковь учит любви и единству, но за нарушения церковных порядков зачастую применяется отлучение от церкви или анафема.

Совсем недавно Отца Вячеслава Рубского отлучили от церкви, после того как он прочитал лекцию о сексуальности, где размышлял на темы супружеских плотских отношений, о любви в христианской традиции и о роли женщины. Одесский митрополит Агафангел издал указ об отлучении общения с церковью. В сети по-разному отреагировали на лекцию священника, но в основном поддержали его мысли.

Для того, чтобы понять, что значит для священнослужителя отлучение от церкви, давайте разберемся за что и для чего отлучают от церковных мероприятий.

Существует несколько видов отлучения от церкви:

Временное отлучение, которое запрещает верующему участвовать в церковных таинствах. Такое наказание назначают з а воровство, блуд, участие получения церковной должности с помощью взятки и прочее. Для вступления в силу не требует соборного решения. Запрещается Причастие.

Существует отлучение не только от Причастия, но и от молитвенного общения. Прерывается общение с Богом.

Анафема или «великое отлучение» – отлучение христианина от общения с верными и от святых таинств, является высшим церковным наказанием за тяжелые грехи – измена Православию и еретические мысли и действия, которые могут привести к расколу Церкви. Преданный анафеме не имеет право исповедоваться, причащаться и посещать службы, теперь не имеет никакого отношения к Церкви Христовой. Анафемы объявлялись и в IV веке, так был осужден пресвитер Арий, который отрицал, что Сын Божий во всем равен Отцу. Церковные суды были вплоть до VII века Вселенского Собора, на котором иконоборцев предали анафеме. После революции 1917 года анафему перестали объявлять, чтобы немного наладить или хотя бы не усугубить отношение новой власти к институту Церкви. Если человек раскаивается, отказывается от своих заблуждений, то анафема снимается, верующему вновь разрешают посещать церковные мероприятия, но прежний сан не возвращается. Русская Православная церковь никогда не применяла насильственных мер по отношению к грешникам, когда, например, католики во времена инквизиции сжигали заживо еретиков.

Отлучение от Церкви – это вовсе не жестокость к верующим или фанатизм.

Смысл в том, чтобы исправить человека, чтобы грешник осознал свой поступок. Более того, согласно Апостольскому правилу «если кто, епископ, или пресвитер отвратившегося от греха не приемлет, но отвергает: да будет извержен из священного чина. Ведь он тем самым опечалит Христа, сказавшего: радость бывает на небе о едином грешнике кающемся».

Существует временный запрет в священнослужении, пожизненный запрет и полное отлучение – извержение из священного сана.

Приведем Вам еще несколько случаев, когда священнослужителей отлучили от Церкви.