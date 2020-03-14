Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Сергей Собянин усилил меры по защите жителей Москвы от китайского коронавируса COVID-2019. Об этом стало известно из публикации, появившейся в блоге мэра российской столицы на его персональном сайте.

Собянин проинформировал, что по состоянию на 13 марта в городе официально подтвердили 24 случаев заражения инфекцией. Как отметил мэр, это немного, однако наблюдается внушающая тревогу тенденция. COVID-2019 обнаружили не только у москвичей, которые вернулись из Италии, но и у членов их семей, не ездивших за границу. Это означает, что круг потенциальных носителей вируса начал расширяться.

По рекомендации медицинских специалистов градоначальник решил ввести дополнительные меры профилактики распространения болезни. Режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, в которых произошла вспышка COVID-2019, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции прежний – 14 дней.

Для получения больничного необходимо позвонить по телефону 8-495-870-45-09, документ будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист выдадут и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.

Также московские власти ввели со следующего понедельника свободное посещение школ. Решать, будет ли их ребенок ходить в учебное заведение, будут родители.

Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме.

При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение учебных учреждений будет действовать до особого распоряжения.

Согласно оценке Сергея Собянина, принятые сегодня решения позволят сдерживать распространение COVID-2019 в Москве. Как отметил мэр, большинство жителей столицы с пониманием и ответственностью соблюдают ограничительные меры. Собянин выразил горожанам за это благодарность.

Кроме того, мэр внес изменения в Указ от 5 марта, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей. Цель этих корректив – минимизировать распространение коронавируса. Документ доступен на официальном сайте градоначальника.