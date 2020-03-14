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Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что покидает совет директоров компании

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что покидает совет директоров компании
Билл Гейтс, Qin Lang, globallookpress.com

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что он покидает совет директоров компании. На своей странице в LinkedIn предприниматель написал, что Microsoft остается важной частью его жизни, он будет советником гендиректора корпорации Сатьи Наделлы и технического руководства.

В сообщении корпорации говорится, что Билл Гейтс планирует посвятить свое время благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с предпринимателем Полом Алленом. Он был гендиректором компании до 2008 года. Тогда он покинул эту должность, чтобы уделять больше внимания благотворительному фонду, который создал вместе с женой Мелиндой. Гейтс возглавлял совет директоров Microsoft до 2014 года, эту должность занял независимый директор Джон Томпсон.
Гейтсу принадлежит около 1% акций корпорации Microsoft. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $103,6 млрд. Издание поместило его на вторую (после главы Amazon Джеффа Безоса) строку рейтинга богатейших людей мира.

 
 
 
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Публикация от Bill Gates (@thisisbillgates)14 Фев 2020 в 11:15 PST

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