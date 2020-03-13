На Кубани ввели ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: pixabay

Об этом 13 марта сообщили на заседании КЧС по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Его провел первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко.

– Губернатор принял решение ввести запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей. Это превентивная мера, – сказал Алексеенко.

Соответствующее распоряжение уже готовится.

– В ближайшее время оно будет подписано. Но все мероприятия с участием детей – межшкольные, культурные, должны быть отменены уже буквально с сегодняшнего дня, не дожидаясь документа. Это однозначная позиция губернатора, – подчеркнул замглавы края Игорь Галась.

В детсадах и школах будут усилены меры по контролю за самочувствием детей, сообщает пресс-служба краевой администрации.