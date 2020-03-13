Пирожки с требухой и другие вкусности школьных столовых

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13 марта 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото соцсети

Буквально год назад в одной из российских школ Зауралья школьники обнаружили слишком необычный кусок мяса, оказавшийся в супе из местной столовой. Инцидент произошёл в феврале месяце 2019 года. Найденный кусок напоминал по форме что-то странное и необычное. Ученики шутя сравнили находку с предметом инопланетного происхождения.

К «необычайному удивлению» работников столовой, это оказался кусок коровьей щеки, в придачу со слюнными железами. Только вот как он умудрился угодить в суп? Неужели все работники в этой столовой настолько слепые, что не проверяют приготовленную пищу?! Едва ли можно в это поверить. Разумеется, школьная дирекция сразу же попыталась всё замять. Директор школы напрочь запретил всем разглашать этот инцидент и уж тем более распространять в интернете. Однако нашлись молодцы, которые слили фотографии ошмётка щеки в интернет. СМИ сразу же заинтересовались столь интересной информацией. Огромное спасибо тем, кто это выложил, за помощь и поддержку здравоохранения России. Ведь, не дай Бог, кто бы подавился подобной мерзостью!

К большому сожалению, пища, подаваемая в школьных столовых, всё ещё оставляет желать лучшего. Порою местные работники даже не задумываются о том, что именно они кладут на стол. Всему виной – наплевательское отношение к людям. Всё делается, как правило, на авось. Мясо чистится в спешке, суп варится с диким неудовольствием, и компот подаётся с гнилыми фруктами. Конечно, обобщать нельзя, и ни в коем случае не стоит обвинять все российские школы в плохом питании для учеников. Есть такие учебные заведения, где еда безмерно качественная, которую можно сравнивать с ресторанной пищей. Но в регионах России всё ещё остаются школы с крайне низким уровнем, как самого обучения, так и питания для учащихся. Печально, что дирекция этих школ старается сразу же замять скандал. Никакого сочувствия к людям у этих директоров и в помине нет, и уж тем более никакого раскаяния. Всё ради школьного престижа и получения дополнительных сумм от государства! А ведь благодаря тому несчастному куску коровьей плоти, мог вполне погибнуть один из школьников. Ведь этот ошмёток мог попросту не войти в пищевод. Тогда бы школа понесла ответственность за лишение жизни живого человека. Стыд и позор той школе в Зауралье и её руководству за халатность и безответственность!

Будем надеяться, что с новым правительством Мишустина, подобные ситуации будут кардинально решаться в считанные дни. Ведь новый премьер обещает решить много сложных вопросов, которые уже много лет беспокоят граждан России. И один из этих вопросов – это питание в школьных столовых.