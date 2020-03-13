Исаак Калина поздравил московского студента с победой на чемпионате мира WorldSkills

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13 марта 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

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Руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина вручил памятный подарок победителю 45-го мирового чемпионата WorldSkills, студенту московского колледжа предпринимательства №11 Ивану Дорофееву.

«Победа Ивана при всей ее огромнейшей ценности не является отдельной случайностью. Иван учится в колледже, в котором созданы все условия, чтобы стать чемпионом мира. Иван эти возможности реализовал... Поэтому я хочу поздравить не только Ивана Дорофеева, но и колледж, в котором Иван так учился, что стал чемпионом мира», – сказал Исаак Калина в ходе селекторного совещания образовательного ведомства столицы.

Чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills прошел в августе 2019 года в Казани. В нем приняли участие более 1300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов и боролись за медали в 56 компетенциях. Иван Дорофеев стал лучшим в компетенции «Синтез и обработка минералов».