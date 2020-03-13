Латвийский политик Олег Буров: Хорошо, чтобы магазины думали о здоровье людей, а не только о прибыли

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13 марта 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, globallookpress.com, © Zheng Huansong

В Латвии объявлено чрезвычайное положение до 14 апреля в связи с распространением коронавируса. Официальное заявление сделал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, МИД предостерег латвийцев от поездок в страны, входящие в зону «риска». Не осталась и в стороне Римско-Католическая Церковь Латвии.

Римско-Католическая Церковь Латвии обратилась к верующим и священнослужителям с просьбой соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

РКЦЛ напоминает, что, целуя крест и используя освященную воду, есть опасность передать заболевания, а также заразиться самому. Поэтому целовать ли крест и использовать освященную воду, каждый должен решать для себя индивидуально. Кроме того, во время отпущения грехов окошко в исповедальне рекомендуют затягивать прозрачной пленкой.

После введения чрезвычайного положения, Римско-Католическая Церковь Латвии дополнила свое обращение к прихожанам: не будет столь большим грехом, если пожилые люди и дети, в период данного серьезного положения, не смогут посетить воскресную службу.

Также христиан призывают сохранять спокойствие и не подаваться панике. Римско-Католическая Церковь Латвии призывает молиться за тех, кого затронула болезнь, за врачей и за то, чтобы уберечься от эпидемии.

Свое мнение по поводу чрезвычайного положения в Латвии высказал политик, и.о. мэра Риги Олег Буров. «Конечно, люди взволнованы. Но не стоит впадать в панику, а следует подумать о мерах безопасности. В Латвии ввели определенные ограничения: например, отменили мероприятия, которые включают в себя более 200 человек. В данной ситуации – вполне разумно. Более того, учеба в школах будет происходить дистанционно. Да и церковь высказалась по поводу чрезвычайного положения: ограничить посещение мероприятий и даже воскресные службы, а лучше молиться дома. Думаю, что стоит прислушаться к данному совету. Тем более, к мнению Церкви. Но я бы хотел остановиться на одном моменте: многие школьники в данный период могут находить себе занятия в больших торговых центрах! Например, посещать кинотеатры. Есть же и на 100 мест в Риге кинотеатры. Я понимаю, что это доход для торгового центра, но! Ситуация не особо радостная сейчас! Возможно, следует торговым центрам подумать о здоровье людей (детей особенно), а не только о прибыли. Да и родителей призываю обратить пристальное внимание на то, куда ходят их дети и чем занимаются. Берегите себя!»