В сети появились фото расправы над человеком в Сирии

На канале одного из мессенджеров было опубликовано фото. На ней человек в военной форме позирует с отрезанной головой в руках.
Шокирующий снимок был опубликован в телеграм-канале «Обратная сторона медали». На фото позирует какой-то боец. Он стоит у пикапа. В правой руке удерживает отрезанную голову молодого человека.
Подпись достаточно оскорбительная и скаберзная. Цитировать ее дословно представляется циничным. Если перефразировать, то автор сообщения пояснил, что снимок стал реакцией на критику в телеграм-каналах, посвященных Идлибу.
Кто именно позирует на опубликованном снимке неизвестно. Его лицо размыто при помощи фильтров. Можно разглядеть нашивку. На ней вышит череп и написано «ISIS Hunters». Это переводится, как охотник на ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).