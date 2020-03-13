Все новости >>

Аргументы Недели Общество 18+

В сети появились фото расправы над человеком в Сирии

, 19:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Обратная сторона медали"

В сети появились фото расправы над человеком в Сирии
фото: pixabay.com

На канале одного из мессенджеров было опубликовано фото. На ней человек в военной форме позирует с отрезанной головой в руках.

Шокирующий снимок был опубликован в телеграм-канале «Обратная сторона медали». На фото позирует какой-то боец. Он стоит у пикапа. В правой руке удерживает отрезанную голову молодого человека.

Подпись достаточно оскорбительная и скаберзная. Цитировать ее дословно представляется циничным. Если перефразировать, то автор сообщения пояснил, что снимок стал реакцией на критику в телеграм-каналах, посвященных Идлибу.

Кто именно позирует на опубликованном снимке неизвестно. Его лицо размыто при помощи фильтров. Можно разглядеть нашивку. На ней вышит череп и написано «ISIS Hunters». Это переводится, как охотник на ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

В мире

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин озвучил цель Киева в «войне» с Россией

Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД, назвал цель Киева в «войне», которая якобы идет в настоящий момент между Россией и Украиной. По данному вопросу экс-министр высказался в разговоре со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью