Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя столицы. Об этом он написал в Twitter и на своей официальной странице в соцсести «ВКонтакте».

«К огромному сожалению, ураганный ветер не проходит без последствий: один человек погиб, есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования семье погибшего. Еще раз прошу быть осторожными, не выходить на улицу без веского повода. Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать. Все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности», - написал Сергей Собянин.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе на 13 марта «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в пятницу будут достигать 20-25 м/с. В столичном управлении МЧС России рекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.