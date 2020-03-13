Депутат Рашкин просит власти остановить экологическую катастрофу в Тольятти

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13 марта 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Андрей ПЕТРОВ ]

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, фото twitter.com

Бесхозные бочки с фосфором, стоящие в аварийных помещениях или вообще под открытым небом, повышенная радиация, регулярные пожары и свалка бытовых отходов. На экологическую катастрофу пожаловались депутату Госдумы Валерию Рашкину жители города Тольятти Самарской области.

Парламентарий отправил депутатские запросы министру чрезвычайных ситуаций РФ Евгению Зиничеву и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. В документах Рашкин описывает тяжелейшую ситуацию, сложившуюся на двух площадках в черте Тольятти, которые до 2003 года занимал ныне обанкроченный советский завод “Фосфор”. Как пишет Рашкин, в “наследство” от предприятия жителям города достались никем не утилизированные особо опасные вещества. Речь идет, к примеру, о бочках с 40 тоннами фосфора, крайне опасного вещества, используемого, в частности, для производства напалма. Сейчас эти бочки стоят в никем не охраняемых зданиях или вообще “на воздухе”. Соседние предприятия используют площадку “Фосфора” чтобы бросать там свои отходы. Там же находится полустихийная свалка бытовых отходов города с населением более полумиллиона человек. На площадке часто вспыхивают пожары, а продукты горения ветер приносит в жилые кварталы.

Власти неоднократно обещали рекультивировать или хотя бы заморозить площадку, но все на что они сподобились - введение “режима повышенного внимания” к площадкам “Фосфора”. Он, как пишет депутат, вылился в создание специальной комиссии из десяти “ответственных лиц”. “Они руководят коллективом сотрудников экстренных служб из одной единицы техники и трех человек. Сколько они смогут противостоять большому пожару, если он там загорится - вопрос риторический”, - пишет Рашкин.

Свою просьбу о конкретных действиях к Евгению Зиничеву и Светлане Радионовой депутат уместил в два десятка пунктов. Важнейшие из них - оценка уже нанесенного вреда и потенциальной опасности, а также деятельности местных властей. И просьба избавить горожан от риска экологической катастрофы, которая может случиться в любой момент.