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13 марта 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Врачей московских поликлиник переориентируют на работу на выезде, фото mos.ru

Капитальный ремонт некоторых поликлиник в Москве начнется позже запланированного ранее срока, такая мера принята в связи с необходимостью усилить выездную службу поликлиник. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы понимаем, что максимальное количество людей с ОРВИ необходимо обслуживать на дому. Для этого мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы. К работе будут дополнительно привлечены врачи профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодые специалисты - ординаторы - 750 человек», - рассказала вице-мэр.

Анастасия Ракова также отметила, что в поликлиниках организован раздельный прием пациентов в зависимости от того, есть у них симптомы ОРВИ или нет.

«Мы организовали работу городских поликлиник так, чтобы потоки пациентов были разделены. На входе в поликлиники установлены посты, у всех входящих проверяют температуру. В тех поликлиниках, где это возможно, мы сделали отдельный вход для пациентов, через который заходят те пациенты, у кого температура повышена. В отдельном кабинете их принимает лечащий врач», - добавила Анастасия Ракова.

Ремонт поликлиник будет перенесен на несколько месяцев, уточнила она.

«Еще одной важной, хоть и вынужденной мерой стал перенос сроков капитального ремонта нескольких городских поликлиник на несколько месяцев. Медицинские организации, строительные работы в которых должны были начаться в конце марта и апреле, уйдут на капитальный ремонт позже», - прокомментировала вице-мэр.

Она напомнила, что капитальный ремонт поликлиник - это один из важнейших городских проектов на ближайшие годы, и он будет реализован в полной мере.

«Контракты города с исполнителями составлены таким образом, что мы успеваем выполнить ремонт в обещанный срок, при этом не будет необходимости увеличивать бюджет проекта», - подчеркнула Анастасия Ракова.