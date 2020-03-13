В России примут ряд законов по развитию физкультуры и любительского спорта

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13 марта 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесли пакет законопроектов, направленных на развитие массового и любительского спорта в России.

Все они разработаны по итогам заседания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Принятие законов должно решить главную задачу – довести до 55% долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Законопроекты, в частности, определяют статус физкультурно-спортивного общества, которыми сейчас являются «Динамо», «Спартак», ДОСААФ, «Юность России», «Атом-спорт», «Урожай» и «Локомотив», а также предусматривают возложение на госорганы всех уровней власти и спортивные федерации обязанности по проведению спортивных соревнований по массовому и любительскому спорту.

Отдельно в законопроекте прописывается развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ранее Владимир Путин заявлял, что спорт является важным государственным делом.