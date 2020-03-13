Перед поцелуем святых мощей Иоанна Крестителя в Казанском соборе ковчег протирают спиртом

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13 марта 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Казанский собор Санкт-Петербурга привезли мощи Иоанна Крестителя. Православные христиане выстраиваются в очередь с раннего утра, чтобы приложиться к ковчегу. Святыня будет находиться в храме до 17 марта. После этого они отправятся обратно в Израиль.



Несмотря на угрозу коронавируса люди идут в храм, веря в Бога и его силу. Верующие причащаются из одной ложки, целуют ковчег. Приставленный к святыне волонтёр постоянно протирает стекло спиртом, соблюдая рекомендации ВОЗ.



Консультант в церкви сообщила, что мощи привезли в Россию специально для того, чтобы справиться с опасным вирусом - эпидемия возникает не только на физическом, но и на духовном уровне. Как говорят прихожане храма, в стране от суицида в год умирает больше людей, чем от коронавируса. Поэтому нет паники. К ковчегу также приходят женщины с детьми. Для них организована отдельная очередь, чтобы сократить время ожидания.



