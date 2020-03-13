Для спасения нации нужен третий ребёнок

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13 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

2019 год показал наихудшие показатели по рождаемости и смертности в России за последнее десятилетие. Детей стали меньше рожать даже на Северном Кавказе. Критический спад рождаемости в Алтайском крае, Владимирской и Ивановской областях. Эксперты считают, что это последствия демографической проблемы 90-х годов.



Сейчас первый ребёнок появляется в семье, когда женщине исполняется в среднем 26 лет. А второй может родиться только через несколько лет. Изменить ситуацию можно при помощи финансовой поддержке семей.



Многие женщины репродуктивного возраста не спешат становиться мамами. В большинстве случаев девушки старше 32 лет не соглашаются на рождение третьего ребёнка. Даже приток мигрантов не изменит ситуацию с демографией. По итогам прошлого года в Россию прибыло более 285 тысяч человек из стран СНГ. В основном они едут в Москву на заработки.



Внутренняя миграция также имеет свои тенденции. Граждане стремятся переехать в благополучные регионы. Особо ощутили отток жители Алтайского и Пермского краёв. Чаще всего граждане едут в Краснодарский и Ставропольский края, а также столичные регионы в поисках работы и хороших условий жизни. Демографы предупреждают, что если российские семьи не будут иметь троих и больше детей, то нация окончательно скукожится и будет по улицам российских городов бегать новое поколение россиян без знания русского языка и культуры.



