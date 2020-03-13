В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров

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13 марта 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих животных за последние тридцать лет — около 413 особей.

Данные о популяции зубров специалисты заповедника, расположенном в трех регионах (Карачаево-Черкесия, Кубань и Адыгея), собирают с помощью авиучета. На вертолете специалисты обследовали четыре основных района зимовки животных — гора Армовка, массив Бамбаки, Бурьянистый и Озерный хребты.