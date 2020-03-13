Горячий ТОП региональных новостей: Фарш со стеклом продавался в новосибирском магазине

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13 марта 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, приближение очередного циклона на Камчатке и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Под Тверью при пожаре в строительной бытовке погиб человек. Огонь полностью уничтожил деревянную бытовку. При разборе места пожара было обнаружено тело погибшего в огне человека. Его личность устанавливается, сообщает Афанасий-бизнес.

К берегам Камчатки приближается очередной циклон. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах прогнозируется умеренный, местами сильный снег. Ветер — 17-22 метров в секунду, местами метель. На побережьях ветер в порывах может достигать 25-30 метров в секунду. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Фарш со стеклом продавался в новосибирском магазине. Покупательница новосибирского супермаркета принесла домой фарш со стеклом. Хозяйка обнаружила посторонние предметы во время готовки, сообщает НДН.ИНФО. К сообщению о покупке она приложила видео.

Житель Вятских Полян убил любовника жены. В ночь на 1 января этого года супруги и их 35-летний знакомый распивали алкоголь. В какой-то момент последний сказал, что собирается жениться на супруге 37-летнего обвиняемого и попросил не мешать им. Женщина сообщила, что подаёт на развод. Эта информация вывела из себя супруга, и он схватился за топор, пишет Новый Вариант.

Под Калининградом сгорело 50 тонн сена. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар на территории Правдинского района. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

В Пятигорске мошенники обманули пенсионерку. 82-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из финансовых учреждений и сообщил о несанкционированном списании денег с её пенсионного вклада сберегательной книжки. Под предлогом помощи он убедил пенсионерку перечислить денежные средства на «резервный счёт», сообщает Ставропольский репортер.