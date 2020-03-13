Журналист из Италии: «У многих в Милане есть умершие от коронавируса знакомые»

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13 марта 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Эхо Москвы"

Фото: Pixabay

Обозреватель итальянской прессы Анна Зафесова, живущая в Милане, в своем блоге рассказала, как существует город в условиях карантина.

«Вся затея с тотальным карантином построена на разумном эгоизме: спрячься от заразы сам, и ты спасешь остальных», – пишет журналистка. Но выполнять требования самоизоляции, по ее словам, психологически становится все труднее: сериалы и мультики пересмотрены, хочется живого общения. Плохо и тем, кто звереет в одиночестве, и тем, кто вынужден 24 часа в сутки находиться в тесной компании, от которой не уединиться.

Почти все организации перешли на дистанционную работу. Закрыто все, кроме продуктовых супермаркетов, аптек и зоомагазинов. Также могут работать некоторые точки, продающие электронику (если люди трудятся удаленно, им нужна техника). Пока еще обслуживают клиентов прачечные, бензоколонки и…похоронные бюро. Траурные церемонии, кстати, запрещены. «Эпидемия уже не касается кого-то чужого, у многих в Милане есть заразившиеся друзья и коллеги, умершие знакомые или родственники знакомых», - пишет Зафесова.

В Италии принято покупать лишь немного еды, которой хватает на один-два дня. Поэтому сайты миланских супермаркетов были не готовы к объемам онлайн-заказов, которые обрушились на них с началом карантина. Доставку можно оплатить только карточкой, чтобы не было контактов с курьером. В обычном магазине, если люди приходят вдвоем, приходится делать вид, что они не знакомы – пускают только по одному представителю от семьи. «Катастрофический итальянский опыт показал, что лучше перебдеть, чем недобдеть» - считает жительница Милана.