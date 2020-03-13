Пиар на мусорной куче

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13 марта 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Мусорная свалка, 360tv.ru

Подмосковье является одним из флагманов проводимой вот уже более года в стране мусорной реформы. Это и неудивительно, ведь масштабные преобразования в этой сфере начались в России, по сути, сразу же после объявленного лично Путиным закрытия полигона ТБО в Люберцах еще в 2017 году. Многочисленные региональные СМИ не устают освещать успехи руководства Московской области в борьбе за чистое Подмосковье, но письма наших читателей и личные наблюдения зачастую говорят об обратном.

По информации правительства Московской области к началу 2020 года на территории региона закрыто 28 из 39 полигонов ТБО. Губернатор Андрей Воробьев рапортует об открытии «порядка пяти» современных комплексов по переработке отходов, и тут же отмечает, что всего их необходимо двенадцать. Заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин, заявляет, что уже более трех миллионов человек в Подмосковье активно разделяют твердые коммунальные отходы у себя дома.

Теперь обо всем по порядку. Когда закрываются старые свалки и, при этом, не открываются новые, куда исчезает вновь производимый мусор при недостатке необходимых технических ресурсов по его переработке и утилизации? Наверное, все же, его отправляют в соседние регионы, благо свидетелей этому предостаточно. Является ли это успехом?

Численность населения Московской области в настоящее время составляет около семи миллионов человек. Это и дети, и старики, и люди трудоспособного возраста. Три миллиона человек, разделяющих мусор у себя на кухнях, по мнению одного из руководителей региона, - это практически половина населения. Возникает вопрос: вы что, серьезно? Откуда эти цифры? Выберите любой подмосковный город и первый попавшийся многоквартирный дом, пройдитесь по квартирам, поговорите по этому вопросу с простыми людьми. Никто не даст гарантии, что лексика будет нормативной.

Нам пишет жительница деревни Ядромино Истринского района Московской области, расположенной всего в 50 километрах от МКАД рядом с Волоколамским шоссе. В деревне около 70 домов и нет ни одного контейнера для сбора отходов. Для того чтобы выбросить накопившийся мусор, нашей читательнице, ветерану труда Лидии Егоровне, нужно с мешком в руках пройти до ближайшего доступного мусорного контейнера более километра по шоссе, поскольку обустроенных пешеходных дорожек там тоже нет. У кого-нибудь хватит смелости рассказать жителям этой деревни об успехах внедрения системы раздельного сбора отходов в Подмосковье? Наверное, нет.

Услуги по сбору и вывозу отходов жителям Ядромино не оказывает закрепленный за этой территорией «Рузский региональный оператор». Многочисленные обращения в различные инстанции ни к чему не привели, что вынудило нашу читательницу написать письмо лично губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

А теперь к вопросу о том, откуда берутся «успехи» в реализации мусорной реформы в Подмосковье. В конце 2019 года на портале госзакупок был размещен тендер на оказание услуг по освещению деятельности органов государственной власти Московской области путем изготовления и распространения (вещания) на территории Московской области телепередач с января по октябрь 2020 года с начальной ценой порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Источник финансирования - бюджет Московской области 2020 года. Согласно условиям контракта, стоимость одной минуты эфирного времени составляет около 11 тысяч рублей. Отметим, что в медиарейтинге губернаторов за 2019 год, согласно результатам мониторинга компании «Медиалогия», Андрей Воробьев занял третье место после мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Конечно же, немало эфирного времени отводится для показа красивых «картинок», посвященных победам над мусором в Подмосковье, вот только до реальных дел и наведения порядка в этом вопросе доходит не всегда. Стоимость одной крытой контейнерной площадки для сбора ТКО составляет порядка 35 тысяч рублей, что равноценно трем минутам телевещания с участием Андрея Воробьева. Так может для решения проблемы жителей деревни Ядромино достаточно всего лишь нескольких минут без губернатора на ТВ? Хотелось бы в это верить.



