В Сети появились совсем не православные фото иеродиакона Иннокентия из Магаданской епархии. Все ждут реакции РПЦ

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13 марта 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Головокружительная карьера молодого иеродиакона Иннокентия (Шадрина) из Магаданской епархии и его необычные увлечения не могли не остаться без внимания блогеров и журналистов.

В 2018 году, будучи военнослужащим пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, Шадрин выступил на региональном этапе образовательных Рождественских чтений в Магадане с докладом «Духовный хайп». А затем облачился в рясу. Но больше всего общественность поразили не разносторонние таланы юного клирика, а широта, так сказать, его душевных порывов, которые он запечатлел на фотографиях. Они-то и стали достоянием рунета. И поверьте, это только "самое приличное", что можно опубликовать не напугав наш родной Роскомнадзор, остальное, что разместил telegram-канал "Медиакиллер" даже без натяжки можно легко квалифицировать как порно.

«Интересно, как же прокомментируют эту историю представители РПЦ, главные держатели духовных скреп страны? Или опять услышим новости в стиле «он был уволен из РПЦ неделю назад»? – задают вопрос пользователи Сети.