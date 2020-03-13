В Копейске проведут голосование для присвоения городу звания Краснознаменного

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13 марта 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Такое решение принял глава Копейска Андрей Фалейчик. Краеведы и общественники будут готовить юридическое обоснование факту присвоения городу ордена Красного Знамени.

Копейск был награжден орденом Красного Знамени 2 января 1925 года постановлением Президиума ЦИК СССР. Глава города предложил закрепить этот статус в уставе города, депутаты предложение поддержали, но по ряду причин поправка не была принята.

Народное голосование предложено провести 22 апреля. По поручению главы будет создана рабочая группа по подготовке изменений в устав. Как сообщает газета «Копейский рабочий», орден Красного Знамени хранится в Краеведческом музее Копейска.

«Наш город достоин того, чтобы звание Краснознаменный было увековечено в уставе, - сказал Андрей Фалейчик. - Я прошу всех жителей подключиться к этому вопросу и поддержать эту инициативу».