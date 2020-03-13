Пятница 13-го – будь готов к любым неприятностям

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Благодаря многочисленным суевериям и мифам именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям.

В медицине тревожное состояние по поводу цифры «тринадцать» относят к категории безрассудных страхов.

Считается, что примету «пятница 13-ое» ввели в обиход на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков слиянием двух суеверий – неблагоприятности пятницы и числа тринадцать.

Недавними громкими трагическими событиями, произошедшими в пятницу 13-го числа, являются крушение морского лайнера «Costa Concordia» в 2012 году (4200 пассажиров на борту) и теракты в Париже в 2015-ом.