Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Пятница 13-го – будь готов к любым неприятностям

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Пятница 13-го – будь готов к любым неприятностям

Благодаря многочисленным суевериям и мифам именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям.

В медицине тревожное состояние по поводу цифры «тринадцать» относят к категории безрассудных страхов.

Считается, что примету «пятница 13-ое» ввели в обиход на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков слиянием двух суеверий – неблагоприятности пятницы и числа тринадцать.

Недавними громкими трагическими событиями, произошедшими в пятницу 13-го числа, являются крушение морского лайнера «Costa Concordia» в 2012 году (4200 пассажиров на борту) и теракты в Париже в 2015-ом.

ГБ

В мире

На Украине сообщили, что Порошенко покинул страну накануне допроса

СМИ: Порошенко сбежал из Украины перед допросом и возможным арестом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), потому что покинул территорию страны. Представители политика уточнили, что его вызвали туда в пятницу, 13 марта, к 11.00 (12.00 по мск).

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью