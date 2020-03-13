«Иначе получите двойки», родители рассказали, что детей в школе заставляют писать сочинение о поправках в Конституцию

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13 марта 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Кемеровской области чиновники от образования решили отличиться. Они задали школьникам необычное задание – заставили их написать сочинение о поправках в Конституцию. А за отказ пригрозили поставить двойки.

«Школьный день у дочери начался с предложения написать сочинение на тему "поправки в Конституцию - наше будущее". Это точно у всей параллели девятых классов. Но насколько я понял, такое задание дали не только в нашей школе, а всем городским. Одновременно в школе запустили конкурс плакатов на ту же тему. Лучшие работы будут вывешены в фойе», - цитирует портал «Сибирь.Реалии» Вячеслава Чернова, отца одной из учениц.

Но как сообщил Чернов именно его дочери рассчитывать на хорошую оценку вряд ли придется, потому что, помогая ребенку выполнить задание он написал то, что думал на самом деле, а не то, что желали прочесть чиновники. «Мы с женой прекрасно понимаем, для чего чиновники принуждают детей выполнять такие задания - ожидают розовых соплей на тему радужного будущего, гарантированного своей поддержкой голосования за поправки. Мое мнение - так они манипулируют детьми и их родителями, которые, конечно же, будут помогать своим детям получить пятерки, выливая на страницы весь елей, который им удалось извлечь из телевизора. Мы, конечно, написали иначе. И в таких условиях не вижу ничего зазорного в том, чтобы принять активное участие в выполнении такого домашнего задания, тем более что сделал я это впервые в жизни», - сообщил отец девочки.

Администрация школы в разговоре с Znak.com пояснила, что приём сочинений осуществляется в рамках всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Такое предложение поступило всем ученикам, выбравшим обществознание для сдачи государственной итоговой аттестации.