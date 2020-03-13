Что надеть и с чем носить: модные тренды 2020

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13 марта 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели», Вико Варваштян ]

Кутюрье представляют сезон весна-лето 2020, фото: соцсети

На грядущий летний сезон дома мод уже выпустили свою линейку «совершенства». В этом сезоне кожа, костюмы с шортами, перья, неон остаются еще в нашем гардеробе.

Повседневные вещи стали визитной карточкой для дома моды Valentino. За основу своих образов Пьерпаоло Пиччоли взял обычную белую рубашку. В своей коллекции он преобразил ее и довел до совершенства. Пышные рукава белой рубашки однозначно тренд сезона лето 2020, особенно в сочетании с белоснежными шортами или же платье-рубашка макси длины.

Перья во всю украшают рукава рубашек, а также в дополнение образов идут изящные украшения золотистого оттенка, что однозначно придает образу завершенность демонстрируя безупречный вкус кутюрье.

А вот коллекция Chanel поразила зрителей своими невероятными, женственными и свежими образами на показе. Цветовая палитра бренда в этом году небольшая: белый, синий, розовый, черный и красный. Элегантные костюмы с шортами и брюками разных принтов не оставили без внимания никого. Твидовые жакеты также остаются в образах грядущего сезона.

Все новое хорошо забытое старое, неправда ли? Так и Эди Слиман черпал свое вдохновение в эпохе семидесятых. Модницы, джинсы клеш снова в моде, а скинни можете оставить на полке в шкафу. Celine вновь дает дыхание джинсовым рубашкам, но на этот раз у женского пола есть выбор в пользу более утонченного образа, такого как белая рубашка с объемными рукавами и юбкой плиссе.

Без сомнения, уникальность и лаконичность дома моды Hermes можно увидеть с первого образа. Ключевая деталь бренда этого сезона - кожа. Сдержанность каждого образа буквально поражала, а цветовая гамма носила исключительный характер. Брючные костюмы, топы, куртки с большими карманами, и конечно, брюки с высокой посадкой, то на что обратит внимание любая приверженица моды.

Особого внимания заслуживает коллекция Christian Dior, в этом сезоне Мария Грация Кьюри одна из единственных внедряет изумительные соломенные шляпы. Но и одежда не отстает, бежевые платья сделанные из хлопка и шелка в сочетании с небесной рубашкой произвели фурор выше всяких похвал, сочетание таких цветов выдает безупречный вкус дизайнера. Цветочные принты сделанные из живых растений (одуванчики, чертополох) добавили необычности для получения довольно интересного изображения растения подвергались термической обработке.

И завершает наш список новая коллекция Dolce & Gabbana. Что интересной идей показа стали- джунгли. В этом сезоне бренд предлагает костюмы и платья в стиле жаркого сафари, яркие шелковые рубашки леопардовой расцветки смотрелись модно и смело. Песочная гамма сезона сменяется на яркую расцветку шелка. Длинные струящиеся платья с изображением обитателей джунглей не оставят без внимания ни одно женское сердце. И как всегда, в своем репертуаре D&G выпускает - черные платья, в лучшем свете выставляя все женские достоинства.