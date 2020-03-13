Коронавирус 13 марта: шесть новых случаев заражения в России, Китай ищет американский след

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

Число инфицированных коронавирусом в мире преодолело отметку в 130 тысяч человек. К утру 13 марта общее число инфицированных COVID-19 составляет 131 621. Погибли 4940 человек, а выздоровели более 68,5 тысяч.

– В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз поставили пациентам в Москве (4), в Калининграде (1) и в Краснодарском крае (1). Все они недавно вернулись из-за границы. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 34.

– В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань завезли военные США. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал в Twitter, что вирус мог попасть в Китай по вине американских военных. «Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить» - заявил чиновник.

– В Италии от коронавируса погибли больше тысячи человек.По данным Министерства здравоохранения страны, от осложнений умерли 1016 пациентов. Общее число заболевших – 12,8 тыс. Больше всего случаев заражения выявлено в регионе Ломбардия.

– Россия приостановит пропуск граждан Италии через государственную границу. «Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Итальянской Республики для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», – говорится на сайте Правительства России.

– Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года. Индексы США снизились более чем на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже из-за угрозы распространения коронавируса. Так рынки среагировали на решение президента США Дональда Трампа изолировать страну от остального мира, пишет КоммерсантЪ.

– Коронавирусом заразилась супруга премьер-министра Канады. Проба, которую сдала жена Джастина Трюдо Софи, оказалась положительной, сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад. Премьер перешёл в режим самоизоляции и начал работать из дома после того, как его супруга, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.

– Роспотребнадзор советует дезинфицировать телефоны для профилактики распространения коронавируса. Такие рекомендации размещены на сайте ведомства. «Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук (причём в самых разных местах), может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций…Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня».