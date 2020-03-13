Нет худа без добра: коронавирус разогнал шествие латышских легионеров 16 марта

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Такое и в страшном сне не привиделось бы Иосифу Виссарионовичу: коронавирус разогнал всех латышских легионеров, которые собирались возложить цветы у памятника Свободы. 16 марта.

В Латвии чрезвычайная ситуации: никаких поездок, никаких шествий, никаких мероприятий, где соберутся более 200 человек.

Организаторы мероприятий в своих заявках указали, что 16 марта к памятнику Свободы придут не более 100 человек, но исполнительный директор столицы Юрис Радзевич считает, что реальная цифра будет гораздо больше!

Мероприятия не состоятся.

Что по данному поводу думают латвийцы?

Надежда: «То, что не добила Красная Армия, то добьет коронавирус!»

Иван: «Последыши садистов и извергов СС могут не только разнести коронавирус, но и коричневую чуму. В случае неповиновения бить фашистов дубинками. Но вирус, инфекцию и позор на весь мир – не допустить!»

Инкогнито: «Я вирус готов полюбить только за то, что он разогнал легионеров!»

Да уж… Нет худа без добра.