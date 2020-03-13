Нет худа без добра: коронавирус разогнал шествие латышских легионеров 16 марта

Такое и в страшном сне не привиделось бы Иосифу Виссарионовичу: коронавирус разогнал всех латышских легионеров, которые собирались возложить цветы у памятника Свободы. 16 марта.
В Латвии чрезвычайная ситуации: никаких поездок, никаких шествий, никаких мероприятий, где соберутся более 200 человек.
Организаторы мероприятий в своих заявках указали, что 16 марта к памятнику Свободы придут не более 100 человек, но исполнительный директор столицы Юрис Радзевич считает, что реальная цифра будет гораздо больше!
Мероприятия не состоятся.
Что по данному поводу думают латвийцы?
Надежда: «То, что не добила Красная Армия, то добьет коронавирус!»
Иван: «Последыши садистов и извергов СС могут не только разнести коронавирус, но и коричневую чуму. В случае неповиновения бить фашистов дубинками. Но вирус, инфекцию и позор на весь мир – не допустить!»
Инкогнито: «Я вирус готов полюбить только за то, что он разогнал легионеров!»
Да уж… Нет худа без добра.