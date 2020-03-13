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Пандемия: латвийцы сметают товары с полок

, 09:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пандемия: латвийцы сметают товары с полок
Фото vk.com

В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Люди взволнованы. Среди жителей страны новая «фишка» - покупка продуктов «про запас». Латвийцы сметают с полок товары. Министр экономики Ральф Немиро призывает жителей не паниковать! Нет оснований думать, что в Латвии возникнет проблема с продуктами.

Латвийская ассоциация торговцев подчеркивает, что большая часть продуктов местного происхождения, и нет оснований думать, что их производство прекратится. 

«К сожалению, на волне паники отдельные товары с магазинных полок раскуплены. Но пустые полки наполняются уже завтра»,- пояснили  представители ассоциации. 

Особенным спросом пользуется гречка, туалетная бумага и средства гигиены.