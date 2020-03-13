В Латвии ввели чрезвычайное положение

Аргументы Недели → Общество 13+

13 марта 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В связи с распространением коронавируса в Латвии объявлено чрезвычайное положение. До 14 апреля. Действует ряд ограничений.

Цель ограничений?

Ограничить распространения коронавируса. Об этом объявил сегодня, 12 марта, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По мнению премьер-министра, вирус нельзя остановить, но можно ограничить.

Какие следуют ограничения?

До 14 апреля в Латвии закрываются учебные заведения. Детские сады будут работать, но родители должны доказать, что они не были за границей и не контактировали с больными людьми. Временно прекращаются все внешкольные занятия.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Получается, что под запрет попадают концерты, спектакли, просмотр фильмов в кинотеатрах.

После путешествий самоизоляция для латвийцев станет принудительной.