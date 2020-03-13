Короновирусный карантин — недешевое удовольствие

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13 марта 2020, 00:46 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

короновирусный карантин, фото: соцсети

Нарушителям правил изоляции по всему миру может грозить тюрьма. «Аргументы недели» изучили, какие уголовные и административные наказания можно получить за нарушение правил коронавирусного карантина.

После Китая больше всего от COVID-19 уже пострадала Италия. Борясь с эпидемией, власти страны приняли ряд жестких мер. Во многих регионах они, в первую очередь, затронули сферу туризма. Ограничения, ранее введенные в нескольких регионах Италии, распространили на всю страну — на срок с 10 марта по 3 апреля. Теперь передвигаться по Италии можно только по работе, для лечения и при экстренных ситуациях.

Проект указа предусматривает закрытие школ, приостановление гражданских и религиозных церемоний. Кроме того, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, спортзалы, бассейны, бары, спа-салоны и дискотеки. Торговые центры будут работать только по выходным. Нельзя устраивать массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны. Люди с температурой выше 37,5 градусов Цельсия должны не выходить из дома и минимизировать контакты с окружающими. Власти Италии предусмотрели штрафы за несоблюдение запретов.

В тюрьмах Италии вспыхивают бунты: заключённые разгневаны тем, что им надолго запретили свидания с родственниками из-за коронавирусной пандемии. Кроме того, итальянские преступники, узнав об иранском акте освобождения 70 тысяч заключённых, начали агрессивно требовать реализовать то же самое в их стране. Италия находится в сложной ситуации, но пока не принимает кардинальных мер.

Китай продолжает бороться с коронавирусом. В действие идут самые разные способы. В провинции Хубэй носителей этого вируса будут привлекать к уголовной ответственности, если они нарушат карантин или откажутся лечиться. Также наказание может настичь тех, кто плюет в других людей и намеренно хочет их заразить.

Есть и несколько необычных запретов. Власти не разрешают приносить в больницы погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (в Китае традиционно на похоронах жгут бумажные купюры), загораживать вход в больницы, развешивать баннеры. Теперь эти действия будут рассматриваться как преступление.

Южная Корея внесла поправки в законодательство, чтобы лучше противостоять коронавирусу, в том числе увеличила наказание за нарушение карантина. "Имеющееся наказание за нарушение (режима) госпитализации или карантина в виде штрафа в размере трех миллионов вон (примерно 2,4 тысячи долларов) усиливается до лишения свободы сроком до года и штрафа в размере до десяти миллионов вон (примерно 8,2 тысячи долларов)", - говорится в заявлении министерства.

Из-за эпидемии коронавируса власти Чехии ввели обязательный карантин для всех граждан, вернувшихся после 7 марта из Италии, ставшей эпицентром распространения инфекции в Европе. В Чешской Республике зарегистрировано уже 18 инфицированных COVID-19.Все возвратившиеся из Италии обязаны пройти медицинское обследование на предмет заражения смертельным вирусом. Если врач решит, что карантин необходим, а гражданин не будет его соблюдать, возможен штраф в размере до 130 тыс. долларов за его нарушение. В настоящее время в Италии проживают 16 500 граждан Чехии.

Для борьбы с распространением COVID-19 Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех людей, прибывающих в страну. Для граждан Израиля он действует с 9 марта, для иностранцев — с 12-го. По некоторым данным, сейчас за границей находятся 286 тысяч израильтян. Нарушение карантина власти Израиля могут посчитать уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы. Сообщается, что в Израиле уже расследуют несколько таких дел. Всего в стране выявили 50 случаев заражения коронавирусом, никто из заболевших не погиб.

Министерство здравоохранения в Польше также ввело высокие штрафы за несоблюдение карантина из-за эпидемии COVID-19. Под карантин могут попасть люди, общавшиеся с пациентами с подозрением на коронавирус. Изоляция длится 14 дней, решение об этих мерах принимает санитарный инспектор. В это время нельзя покидать указанного места, встречаться с другими людьми, а также соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра при контакте. Человек, попавший под карантин, должен наблюдать за состоянием своего здоровья. За несоблюдение этих правил нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч злотых (более 1 тыс. долларов). Н момент вечера 10 марта, в Польше официально подтвердили 20 случаев заражения коронавирусом.

Нарушение требований по соблюдению режима карантина в Узбекистане после посещения эпиднеблагоприятных стран из-за коронавируса влечет уголовное наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. На утро 10 марта в республике не зафиксировано случаев заражения COVID-19. Проверку на коронавирус прошли более 6,3 тысяч человек.

Штрафы и уголовная ответственность грозят тем, кто будет нарушать общенациональный карантин, который был введен в Украине. Как известно, с 12 марта до конца месяца в столице запрещены массовые мероприятия численностью более 60 человек, торгово-развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг молах должны приостановить свою работу. Все учебные заведения должны уйти на карантин.

В Москве стали изолировать в квартирах граждан, контактировавших с больными COVID-19. Медики вручают изолированным больничные листы и уведомления о карантине для всех членов семьи. Соблюдение карантинного режима отслеживают при помощи видеокамер — за его нарушение грозит уголовное наказание. Об этом сообщает сайт Департамента здравоохранения Москвы. Правда, только в том случае, если нарушение карантина приведет к чьей-то гибели.

Полиция уже оштрафовала находящегося в карантине москвича за то, что он вышел выбросить мусор. Нарушителя вычислили с помощью системы распознавания лиц с подъездных видеокамер. Двухнедельная изоляция на дому ранее упоминалась в противоэпидемическом плане столичной мэрии. Эксперты расходятся во мнении относительно законности такого карантина, не исключая, что санкции к нарушителям можно применять лишь во время объявления режима ЧП, чего в Москве пока сделано не было.