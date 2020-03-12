Творческий подход: на раздолбанной дороге в Старом Крыму появилась таблички «Великий Шелковый Путь. XIV век»

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12 марта 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

В Старом Крыму Александр ТАЛИПОВ расставил на центральной улице таблички с надписью «Великий Шелковый Путь. XIV век».

Ранее ТАЛИПОВ сделал видео, проехав по главной улице населенного пункта «Старый Крым». Блогер подверг критике реализацию федеральной целевой программы в этом населенном пункте. По его мнению, отчасти проблема в несменяемости главы, который занимает пост с 2014 года.

Позже ТАЛИПОВ расставил в ямах таблички «Великий Шелковый Путь. XIV век».

«Вот так эта дорога выглядела тогда, так она выглядит и сейчас», - пояснил свою идею «Аргументам недели – Крым» автор инсталляции. ТАЛИПОВ рассказал, что местным жителям его идея понравилась и они пообещали поддержать его своими работами.

Напомним, что в Средние века с караванной дороги из Восточной Азии в Средиземноморье торговцы сворачивали к морю, где в караван-сарае Старого Крыма (тогда Солхат), Феодосии (Кафа) и Судака (Сугдея) отдыхали перед дальнейшей дорогой.