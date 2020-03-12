Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Россию от мусора избавят бомжи

, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Россию от мусора избавят бомжи

Образцовая система сортировки мусора применяется в Швейцарии. Там всё определяет местное самоуправление. Каждое домохозяйство покупает пропуск на сортировочный центр и самостоятельно возит туда мусор. Если человек не хочет сам разделять мусор, то в этом центре он приобретает мешок, цена которого равна стоимости сортировки, и в него перебрасывает свои отходы. Цена эта при пересчете практически сопоставима с нашим тарифом на вывоз мусора. Если он не хочет платить, то сортирует сам, разделяя «чистый» мусор на восемь разных фракций. В плане сортировки – это вершина! Но у нас этого нет и быть не может.

По словам президента Фонда поддержки законодательных инициатив, депутата Государственной Думы первого и третьего созывов Григория Томчина, сейчас в мире вообще постепенно уходят от системы сортировки, поскольку в других странах уже есть новейшие технологии по утилизации мусора. У нас это тоже пока нереально.

Политик считает, что любой российский бомж способен отсортировать кубометр мусора за 15 минут. Есть люди, которые всё это уже проверили в личных целях. Если этого бомжа поставить в сортировочный центр и платить ему 2 тысячи рублей в день, то тариф на одного нашего жителя в месяц, не учитывая затраты на перевозку отходов, составит 30 рублей, и весь мусор будет отсортирован. Все старые мусорные полигоны у нас должны быть закрыты, а мусороперерабатывающие заводы нужно строить недалеко от жилья, чтобы исключить повышение тарифа из-за увеличения «плеча» перевозки отходов.

Сейчас мы говорим о первом денежном потоке, который поступает от населения, второй должен идти от производителя. У нас организовали структуру под названием «Российский экологический оператор», куда, согласно установленным тарифам, должны поступать деньги от производителей товара на его последующую утилизацию, что делается во всем мире.


ПВ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью