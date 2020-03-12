Россию от мусора избавят бомжи

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Образцовая система сортировки мусора применяется в Швейцарии. Там всё определяет местное самоуправление. Каждое домохозяйство покупает пропуск на сортировочный центр и самостоятельно возит туда мусор. Если человек не хочет сам разделять мусор, то в этом центре он приобретает мешок, цена которого равна стоимости сортировки, и в него перебрасывает свои отходы. Цена эта при пересчете практически сопоставима с нашим тарифом на вывоз мусора. Если он не хочет платить, то сортирует сам, разделяя «чистый» мусор на восемь разных фракций. В плане сортировки – это вершина! Но у нас этого нет и быть не может.



По словам президента Фонда поддержки законодательных инициатив, депутата Государственной Думы первого и третьего созывов Григория Томчина, сейчас в мире вообще постепенно уходят от системы сортировки, поскольку в других странах уже есть новейшие технологии по утилизации мусора. У нас это тоже пока нереально.



Политик считает, что любой российский бомж способен отсортировать кубометр мусора за 15 минут. Есть люди, которые всё это уже проверили в личных целях. Если этого бомжа поставить в сортировочный центр и платить ему 2 тысячи рублей в день, то тариф на одного нашего жителя в месяц, не учитывая затраты на перевозку отходов, составит 30 рублей, и весь мусор будет отсортирован. Все старые мусорные полигоны у нас должны быть закрыты, а мусороперерабатывающие заводы нужно строить недалеко от жилья, чтобы исключить повышение тарифа из-за увеличения «плеча» перевозки отходов.



Сейчас мы говорим о первом денежном потоке, который поступает от населения, второй должен идти от производителя. У нас организовали структуру под названием «Российский экологический оператор», куда, согласно установленным тарифам, должны поступать деньги от производителей товара на его последующую утилизацию, что делается во всем мире.





