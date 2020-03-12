СК возбудил дело о разглашении личных сведений. Коллега влез в телефон и разослал всем переписку гея

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Следственный комитет возбудил дело о разглашении личных сведений жителя Подмосковья. Коллега влез в телефон, увидел личную переписку парня нетрадиционной сексуальной ориентации и разослал ее всем знакомым.

Потерпевший обратился в органы, но следователь решил, что раз человек не поставил на телефон пароль, то он не против, чтобы его личную переписку читали и распространяли другие люди.

И только спустя два с половиной года правозащитники добились возбуждения дела по статье 137 УК - незаконное распространение сведений о частной жизни лица без его согласия и статье 138 УК - нарушение тайны переписки, сообщает канал "Сканер".