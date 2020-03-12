Всемирный день почки отмечают 12 марта

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели», Анастасия НЕЧЕПУРНОВА ]

По статистике в мире различными заболеваниями почек страдает более 850 миллионов человек. Главная цель всемирного Дня почки – повысить осведомленность населения о профилактике и лечении заболеваний почек, а также привлечь внимание организаций здравоохранения к этой проблеме. «Аргументы Недели» рассказывают, почему даже в 21 веке лечение этой болезни доступно не всем.

Один из десяти взрослых в мире страдает хронической болезнью почек (ХБП). Эксперты считают, что ХБП станет 5-й наиболее частой причиной преждевременной смерти уже к 2040 году. Страны с высоким доходом тратят до 2-3% от ежегодного бюджета здравоохранения на диализ и трансплантацию. В государствах с низким и средним доходом большинство пациентов с почечной недостаточностью не обеспечены этими видами лечения вообще. Трансплантация почек недоступна там из-за отсутствия инфраструктуры и грамотных специалистов. Именно поэтому в 2020 году День проводится под девизом «Здоровые почки для всех». Основная цель мирового медицинского сообщества в этой области – развитие и улучшение методов ранней диагностики и лечения.

Почему так важно вовремя поставить диагноз? Хронические заболевания почек увеличивают риск летального исхода при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете и многих других. Ведь основная функция почек – фильтрация и вывод из организма вредных веществ и излишков солей. Если она нарушена, организм подвергается сильной интоксикации, что приводит к сбою в работе всех систем организма.

«Если почечная патология уже развилась, то важно её замедлить – это возможно. Терминальная стадия болезни делает человека зависимым от диализа и значительно сокращает годы и качество жизни. Сейчас возможности значительно увеличились, технологии шагнули вперёд. Наша цель – совершенствовать методы ранней диагностики, чтобы как можно быстрее приступать к лечению и сохранять почки пациентов», – рассказала «АН» заведующая отделением диабетической болезни почек и посттрансплантационной реабилитации НМИЦ эндокринологии Минздрава России, д.м.н. Минара Шамхалова.

Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. Это глобальная информационная кампания по привлечению общественного внимания к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.

Основные факторы развития заболевания:

• Вредные привычки (употребление алкоголя и курение);

• Длительное и бесконтрольное употребление медикаментов;

• Недостаточное потребление чистой питьевой воды;

• Малоподвижный образ жизни;

• Неправильное питание (чрезмерное потребление соли, строгие диеты, чрезмерное потребление белка);

• Внешние факторы, связанные с нахождением в некомфортных температурных режимах (холод или жара).