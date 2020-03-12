Александр Невзоров доходчиво объяснил, куда тратят деньги россияне

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Александр Невзоров довольно популярно объяснил, куда уходят деньги россиян и почему нам не хватает «на теплую обувь внуку, колбаску или очередной взнос по ипотеке». «Рубль был есть и будет бледной тенью евро и доллара, рабски зависимой от них. И дело совсем не только в нефти», - написал телеведущий в своем Instagram-аккаунте. Так куда же уходят наши с вами деньги?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)11 Мар 2020 в 9:46 PDT

«Даже поняв, что это были его деньги, россиянин сам найдёт оправдание, мол, во благо государства российского», «Да знаем мы, что платим сами. И не нравятся нам долбанные парады, но нас никто не спрашивает», «Ну сетовать на народ мозгов много не надо. Чтобы быть последовательным в своих умозаключениях уже сделал бы что-нибудь, а так выглядит обычным треплом и пустышкой», - отвечают Невзорову в комментариях.