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12 марта 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Ад по Данте, фото: соцсети

Коронавирусом в мире уже заразились 126 тысяч людей, умерло 4600 человек, вирус добрался и до России. Во всех странах, где были обнаружены больные, власти принимают ряд мер по безопасности и вводят карантин.

Чемпионат мира по фигурному катанию отменили, под угрозой «Евровидение 2020» и другие массовые мероприятия. Человечество не впервые сталкивается с новыми заболеваниями, когда-то они были способны нанести существенный удар по населению Земли. Каждый человек думает, что его вирус не коснётся, 100 лет назад думали совершенно также .

«Аргументы недели» предлагают вспомнить самые страшные эпидемии в истории человечества.

Чума

Первым серьёзным столкновением мира с эпидемией стала «чёрная смерть» или чума, которая в 1348 году унесла жизни половины населения планеты. Впервые о чуме заговорили в 540 году нашей эры. За первые два года чума унесла жизни 50 миллионов людей. Практически не было людей, которые прямо или косвенно не столкнулись с эпидемией, люди бежали от чумы, но бежать было некуда, чёрная смерть поглощала город за городом. Беда стала утихать лишь через 3 года, но до 19 века наблюдались слабые ее проявления. У врачей была униформа, характерная тому времени, одежда из грубой толстой кожи и ткани, которые пропитывали воском, на лице носили маску с длинными клювами. Третье знакомство с «чёрной смертью» прошло в 1855 году в Китае, волна не была столь ужасна, но все же унесла жизни 20 миллионов человек.

Оспа

К 16 веку Америку населяли 100 миллионов жителей, но эпидемия сократила численность в 10-20 раз, выживших осталось лишь 5-10 миллионов. Если от чумы погибли 50 миллионов человек, то от оспы погибло 500! Вакцину удалось найти лишь к концу 18 века, которая , к сожалению, не смогла противостоять вспышке оспы 1967 года. Немцы придумали даже поговорку «Любовь и оспа минуют лишь немногих». Но были и выжившие люди, например, болезнь победили Моцарт, Сталин, Глинка и Горький. Первые эпидемии были зафиксированы в Азии в 4- 8 веке нашей эры. В 17-18 веке смертность от оспы в Европе и России составляла до 1,5 миллионов человек в год. 20 миллионов человек навсегда стали инвалидами.

Только к 1928 году смертельная угроза утихла благодаря массовой вакцинации. Тем не менее до 20 века оспа унесла жизни 400 миллионов людей. Именно советские вирусологи в 1958 году предоставили миру 25 миллионов вакцин для борьбы с чёрной оспой.

Испанка

Самой массовой эпидемией за историю человечества, унёсшей 5% жизней населения мира, считается «Испанка», которая впервые появилась в Испании 1918 году. За 1,5 года пандемия гриппа заразила 550 миллионов человек, на то время это была треть населения Земли. По некоторым данным, в тот период умерло до 100 миллионов человек. Эпидемия проходила в последние месяцы Первой Мировой войны, интересен факт, что жертв от испанского гриппа было больше, чем боевых потерь от военных действий. Испанкой в основном болели молодые люди 20-40 лет, потери молодого поколения привели к ещё более серьезному демографическому кризису. Именно с Испанским гриппом связаны легенды о вампирах, в редких случаях, когда заболевшему удавалось все-таки выжить, он становился похожим на ходячий труп: белая кожа, красные глаза, холодные конечности. Технический прогресс тех годов всячески способствовал распространению гриппа: корабли, поезда и дирижабли распространили грипп очень быстро, так за 30 недель он погубил 35 миллионов жизней. Случаи смертельных исходов непосредственно на улицах больших городов уже никого не удивляли, все проходили мимо, даже не оборачиваясь. В России умерло около 3 миллионов человек.

В 2009 году испанский грипп вновь появился, но приобрёл гораздо более легкую форму, тогда его назвали «свиным гриппом».

Холера

В 1816 году началась первая пандемия холеры на территории современного Бангладеша. Впервые упоминается кишечная инфекция ещё в древние времена, по старым источникам известно, что холерой болели Гиппократ и Цельс. Агрессивное поведение вируса проявилось лишь в 19 веке. Миллионы людей были заражены. К середине века эпидемия дошла до России, затем распространилась на территории Германии, Франции, Великобритании и других европейских государств. Перебравшись за океан на Американский континент, холера унесла жизни более 250 тысяч человек. К 1860 году вновь окрепшая зараза убила миллион русских людей и 1,5 миллиона по всей Европе. До 1923 года от холеры умерло ещё 10 миллионов человек. В 1962 году зараза ещё встречалась, но это были уже единичные случаи. Ученые считают, что изначально вирус передался людям от обезьян.

СПИД

В конце 20 века прошла по миру новая волна современной чумы, из-за сексуальной революции по земле распространилась эпидемия СПИД.

Секс, наркотики и рок-н-ролл. Беспорядочные сексуальные связи, а также увеличение активности сексуальных меньшинств способствовали распространению пандемии. Вирус пришёл от бедных людей, проживающих в Африке, трущобы и безработица — вот главная причина распространения. По сей день врачи пытаются бороться против СПИДа, ищут лекарства и вакцины. Ежегодно миллионы людей становятся жертвами смертельного вируса. В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% — гомосексуальными контактами. В России более миллиона человек инфицированы ВИЧ.