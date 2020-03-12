«Вы пример для всех женщин», известный блогер и мать пятерых детей восстановила девственность в прямом эфире

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Известный блогер и мать пятерых детей Адель Сергеенкова вчера сделала себе операцию по восстановлению девственности и всё это действие транслировалось в прямом эфире. Свое страное желание она, конечно, объяснила, но в этом-то и беда:

"Если бы вы только знали, через что мне пришлось прости за последние полтора года. Это был ужасный для меня разрыв/развод. Я буквально чуть не погибла. И да, сейчас я делаю все возможное, чтобы притянуть в свою жизнь того единственного, которому смогу открыть своё сердце. Просто вдумайтесь, какая это для меня аскеза! Зашиться и ждать его, принца на белом дорогом коне.

А в противном случае можно и по рукам пойти: то одного попробовать, то другого и понеслась. Для меня это мощнейшая духовная практика! А не вонючий, дешевый хайп. Хотя, на самом деле, чего греха таить, просмотры в Stories подлетели в два раза, около сотни тысяч новых подписавшихся, десятки статей в прессе. Но это все для меня не имеет никакого значения, ведь я, как и все женщины этой планеты, хочу любить и быть любимой. Хочу быть красивой для того, кто будет заботиться обо мне, дарить подарки и носить на руках", - написала женщина в Instagram. И только слепой не может не обратить внимание на "белого дорогого коня", "подарки" и "сотню тысяч новых подписчиков".

Но вот как раз поклонники и не готовы думать, они принимают все за чистую монету, а потому их комментари мягко говоря, удивляют. "Вы должны стать примером для многих женщин", "Очень радует, что вы постоянно стремитесь к самосовершенствованию, это так здорово и невероятно вдохновляет!", "Ну теперь должен повстречаться мужчина вашей мечты!!!!! Огромной вам любви", - восторженно пишут они.