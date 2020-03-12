«Они напрямую говорят: «Мы вас сожжем», в Екатеринбурге застройщики подожгли три барака с людьми

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Екатеринбурге за трое суток подожгли сразу три деревянных жилых барака. Особо не церемонились - не таились, поджигали ночью вместе с людьми. Администрация передала территорию под освоение новому застройщику, а тот решил выкурить жильцов, которые не согласились продать плохонькое жилье за копейки.

К счастью, обошлось без жертв. Первый барак тушили пять часов. Когда во втором заполыхала кровля, люди выпрыгивали из окон второго этажа. В третьем доме на момент пожара 25 человек, 10 из них — дети, часть жильцов — инвалиды.

«Сорвали замки в двух подъездах на чердаках, ливанули горючей смеси, спичкой чиркнули и убежали — там даже бутылка валяется. Повезло, что сосед телевизор смотрел, а у него антенна туда выходит, стал барахлить телевизор, он вышел в подъезд и услышал, как трещит шифер. Начали своими силами тушить, ведрами тазиками таскать воду, из соседних домов прибежали помогать. Выносили спящих детей посреди ночи полуодетых, четыре часа на улице торчали. Все плакали, были напуганы, потому что дом деревянный, если по проводке вспыхнет, то все», — вспоминает жительница дома Юлия Михалицына.

Как пишет readovka.ru, подрядчики предлагают людям выкупить квартиры по стоимости гораздо ниже рыночной. Соглашаются немногие, остальным – объявили войну.

«Приходил полицейский, говорит: «А почему вы не выезжаете? Что вы ждете? Вас же подожгут», - рассказывают жильцы, которые сильно напуганы и опасаясь за свою жизнь, установили у домов круглосуточное дежурство.