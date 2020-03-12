Депздрав столицы: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

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12 марта 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мужчина, скончавшийся в медицинском центре в Коммунарке, умер не от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«По факту сообщений в СМИ департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты - отрицательные», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 75-летний пациент поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой медицинской помощи с явлениями дыхательной недостаточности.

«Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу. Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита. В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные», - говорится в материале.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что в медицинском центре в Коммунарке скончался пациент, который в середине февраля вернулся с севера Италии.

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, которая получила название COVID-19, в мире составляет более 126 тыс., скончались свыше 4,6 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила о пандемии нового коронавируса в мире. Случаи заражения фиксируются по всему миру.

Россия с 20 февраля 2020 года ввела временный запрет на въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. С 1 марта 2020 года закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры». Также введен временный запрет на регулярные и чартерные рейсы между Россией и Ираном. С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией.