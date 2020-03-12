Проблемы «блатного» духовенства в России

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12 марта 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Священник Венедикт Цирков, фото соцсети

Лихие девяностые оказали своё негативное влияние на каждого жителя нашей страны. Некоторые сломались, другие умерли, но были и те, кто приспособился и даже сумел выйти «сухим из воды». К сожалению, даже в нынешние дни есть люди, для которых девяностые всё ещё существуют. Печально, что подобные субъекты выискиваются даже в российском духовенстве.

Совсем недавно прогремело дело Венедикта Циркова, который прилюдно во время трапезы спел самый «горячий блатняк» ХХ века под названием «Мурка». Анонимный зритель умудрился снять это представление на камеру, а после – выложил в интернет на всеобщее обозрение. Как потом заявили представители нашего духовенства, то, что устроил этот священник – было проявлением сил ада, вечно пытающихся смутить простой люд и склонить его к дьяволу. Разумеется, преступника покарали и выгнали из епархии. Но удивительно было и другое. На видео отчётливо показаны и другие священники, сидевшие в трапезной и слушавшие «блатной шлягер». Никто из них даже не удосужился остановить этого человека. Все сидели на своих местах и спокойно ели, а некоторые даже подпевали священнику. Конечно не стоит говорить дурное про всё российское духовенство. Это было бы глупостью. Но тем не менее, плохие священники тоже бывают, и это явление никто не отменял. Они ведь тоже – люди. У нас ХХI век, и мы уже не можем серьёзно думать, что каждый человек, работающий в церкви – это истинный помазанник Бога.

Недавно в Youtube просочилось и другое видео, в котором женщина берёт интервью у одного молодого батюшки. И батюшка отвечает ей сплошными жаргонизмами. В ход идут такие пикантные словечки, как «чувачелло», «фуфло», «типа», «чё» и прочее. Создаётся впечатление, что говорит вовсе не святой отец, а какой-нибудь уличный хулиган, недавно ограбивший старушку. В глазах этого священника нет и в помине никакой веры, только сплошное высокомерие и даже презрение к окружающим. Он так же признаётся, что смотрит фильмы ужасов, при чём не просто страшилки про борьбу с инородцами, а фильмы про маньяков-изуверов. Судя по его взгляду, священник явно в восторге от этих триллеров. Снятое видео впоследствии так и окрестили в Youtube – «Интервью с приблатнённым батюшкой».

Очень жаль, что подобные люди продолжают появляться среди нашего духовенства. Все эти так называемые священники – явно не те, за кого себя выдают. Настоящие духовные отцы должны быть мудрыми наставниками и порою психологами. Они должны быть поддержкой для прихожан. Но на деле же мы видим обычных мелких бизнесменов, работающих только из-за денег, и совершенно не обращающих внимание на Бога. Пожалуй, нашему высшему духовенству стоит внимательно рассмотреть эту проблему, и тщательно проверять своих служителей. Ведь некоторые из святых отцов совсем ещё не вышли из тех самых девяностых, сломавших жизнь миллионам людей.