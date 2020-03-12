Журнал Tatler поместил на главную страницу женщину-трансгендера. В сетях и киосках стыдливо прячут обложку

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Журнал Tatler поместил на обложку женщину-трансгендера Наталью Максимову, и это первый случай в истории российских глянцевых журналов.

«В документах Наташи Максимовой не всегда было написано «пол – женский». В апрельском номере «Татлера» мы публикуем историю о ее жизни не в своем теле, смене пола и каминг-ауте в стране, где это слово считается ругательством.» — редакция Tatler.

Если честно, история там вообще не про смену пола, а про то, как меняется мир и мы с этим миром. Теперь все не про моду, не про сплетни, а про феминизм, гендерное равенство и права человека

Между тем, несколько telegram-каналов, в том числе и «Беспощадный пиарщик» написали, что в сетях и киосках с трудом можно обнаружить издание и не потому, что тирах раскупили, а «потому что вся пачка стыдливо стояла обратной обложкой к покупателю».

Комментарии на сайте самого издания тоже лишь подтверждают мысль, что Россия и толерантность вещи пока не совместимые.