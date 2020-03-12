Первые итоги работы Центра обслуживания абонентов «Краснодар Водоканал»

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12 марта 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В марте исполняется полгода со дня открытия нового Центра по обслуживанию абонентов «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»). В компании подвели первые итоги работы Центра.

Расположенный на территории предприятия Центр (ул. Каляева 198, вход с ул. Атарбекова), работает по принципу «единого окна» и отвечает всем современным требованиям обслуживания. Просторный клиентский офис оснащен терминалами электронной очереди и приема платежей.

«За 6 месяцев наши специалисты приняли более 84 тысяч человек, - говорит начальник Центра обслуживания абонентов ООО «Краснодар Водоканал» Юлия Неклеса. - Жители города обращались по вопросам передачи показаний приборов учета, оформляли справки об отсутствии долгов, получали консультации, подавали заявки на опломбировку и получение технических условий, заключали договоры на оказание услуг, узнавали о дополнительных сервисах водоканала и заказывали их. С посетителям Центра ежедневно работают 16 специалистов».

Для приема в будние дни в Центре предусмотрена работа 18-ти окон по следующему графику: понедельник-четверг – с 8.00 до 18.00 часов, пятница – с 8.00 до 17.00 часов. Без перерыва на обед. Суббота с 9.00-14.00.

Центр также оборудован всем необходимым, чтобы принимать маломобильные группы населения. Для горожан с ограниченными возможностями созданы все условия для передвижения и получения информации.

«В плотных графиках масштабных работ по модернизации сетей ВиВ «Краснодар Водоканал» не забывает о своей первостепенной задаче – улучшении качества услуг для абонентов. Одновременно с реконструкцией и строительством коммуникаций внедряются новые сервисы, создаются комфортные условия для взаимодействия с предприятием», - отметил коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.