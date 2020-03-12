Тренеры по дзюдо повышают квалификацию в Кирове

С 10 по 15 марта они обучаются на курсах факультета физической культуры и спорта Педагогического института ВятГУ.

За 5 учебных дней тренеры Федерации дзюдо Кировской области познакомятся с современными методики физического воспитания и спортивных тренировок, учитывающие индивидуальные психологические, физиологические особенности развития детей и подростков.

По мнению президента Федерации дзюдо Кировской области, депутата Государственной Думы РФ Олега Валенчука, взявшего на себя все расходы по повышению квалификации тренерского состава, такие курсы - одна из важных составляющих будущих успехов наших молодых дзюдоистов. "Жизнь не стоит на месте. Необходимо постоянно учится и совершенствоваться, – подчеркнул парламентарий. - Я уверен, что богатый спортивный опыт наших тренеров, помноженный на современные научные методики , обязательно даст результат".

Тренеры-преподаватели по дзюдо, сами ставшие на несколько дней студентами, изучают современные методы восстановления, спортивный массаж, организацию врачебной и психологической помощи, питание спортсменов, антидопинговые мероприятия и многое другое. Полученные знания помогут им в организации тренировочного процесса.