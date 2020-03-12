Студенты и выпускники ВолГУ помогут Волгоградскому алюминиевому заводу

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12 марта 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ и Волгоградский государственный технический университет подписали Соглашение о сотрудничестве.

В основу документа легло многолетнее взаимодействие ВУЗа и предприятия в области довузовской и послевузовской подготовки и переподготовки специалистов, стажировки и повышения квалификации работников предприятия и студентов старших курсов, а также плодотворное сотрудничество в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ежегодно студенты университета посещают промплощадку ВгАЗа, где знакомятся с производством, изучают процессы, проходят практику на рабочих местах. В свою очередь сотрудники предприятия получают дополнительные знания в университете по учебной программе «Основы металловедения и металлографии алюминия и алюминиевых сплавов».

Существенную помощь оказывает предприятию и профессорско-преподавательский состав университета в решении различных производственных задач, требующих глубоких знаний и научных обоснований.

Так, при сотрудничестве с ВолгТУ был подобран оптимальный химический состав стали для изготовления анодных штырей, разработана технология чугунного литья для производства секций газосборного колокола. По результатам совместных исследований удалось достигнуть более высокого качества строения внутренней структуры слитков, что позволило выйти на новые рынки сбыта Европы, Азии и Северной и Южной Америки.

А когда в 2016 году на ВгАЗе была открыта собственная металлографическая лаборатория, для специалистов завода было организовано обучение по теме «Основы металловедения и металлографии алюминия и алюминиевых сплавов».

По мнению генерального директора ВгАЗа Юрия Моисеева, настоящее Соглашение не только закрепит действующие направления сотрудничества, но и позволит предприятию и университету выйти на новый уровень взаимодействия в части реализации проектов выпуска алюминия высоких переделов и повышения качества готовой продукции.

Для справки: Более 20% руководителей и специалистов предприятия являются выпускниками Волгоградского государственного технического университета.