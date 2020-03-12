Состоится первая туристическая поездка по жд маршруту Волгоград – Иловля

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12 марта 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В субботу, 14 марта, пригородная компания АО «Волгоградтранспригород» организует тур выходного дня по новому туристическому маршруту Волгоград – Иловля. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный рельсовый автобус РА2.

Со станции Волгоград-1 рельсовый автобус №6491 отправится 14 марта в 8:22

и прибудет на ст. Иловля-1 в 10:14. В обратный путь со ст. Иловля-1 туристы отправятся в тот же день в 13:29 и вернутся в Волгоград в 15:21.

Стоимость полного экскурсионного тура для взрослых пассажиров составляет 1100 рублей, для студентов и школьников – 905 рублей, для детей до 7 лет – 855 рублей.

В стоимость туристического пакета входят билеты на пригородный поезд, а также посещение Иловлинского музея казачьего быта. В нём будет организована интерактивная экскурсионная программа с чаепитием.